快訊

三級適度鬆綁…電影院、博物館開放 表演場館觀眾不入內

圖卡整理包／哪些行業「微解封」？ 相關規定看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航海王再度領航 台股小漲15點收17,866點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 記者潘俊宏／攝影
台股示意圖。 記者潘俊宏／攝影

今（8）日美股期貨盤及亞洲主要股市呈現多呈現下跌，然台股在傳產族群撐盤下，指數盤中力拚回到平盤之上，終場小漲15.4點，收在17,866點，成交量達6,378億元。

台股持續延續高檔震盪走勢，今日資金再度轉回傳產族群身上，水泥、玻璃陶瓷、鋼鐵、運輸等族群走揚，航海王再度領航，萬海（2615）亮燈漲停、陽明（2609）、長榮（2603）漲逾2%；電子族群方面，權值股表現疲軟，台積電（2330）、聯電（2303）持續壓在盤下震盪。

在櫃買市場方面，中小型股持續走揚，力旺（3529）、元太（8069）、信驊（5274）領漲，櫃買指數終場上漲0.65點或0.3%，收在217.02點。

展望後市，兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，近期盤面個股輪動快速，在企業獲利成長性佳及經濟基本面支撐下，預期台股指數將呈現高檔緩步震盪向上走勢，將會個股題材表現為主，隨著重量級企業法說利多紛至、美股也展開第2季財報行情、蘋果9月新機發表概念股將進入拉貨旺季，皆有利相關電子產業表現，隨著進入電子旺季，預期在業績題材支撐下，將可望成為盤面焦點。

延伸閱讀

謝金河：唯業績成長是問 台股萬八操作新思維

萬八選股神解 領攻台股歷史高點的族群就是它們！

蔡明彰觀點：萬七漲在傳產 萬八還是傳產嗎？

台積電ADR下跌逾1% 較台股溢價率仍超過11%

相關新聞

謝金河：唯業績成長是問 台股萬八操作新思維

七月六日，台股盤中見到一八○○八．三七的高點，一萬八千點對多數人來說實在是難以想像的高點，全球股市大漲不獨是台灣，大多數國家股市從去年三月以來，各國政府救市，在市場資金寬鬆帶動下，股市都欣欣向榮，現在我們來看全球幾個代表性的市場。

萬八選股神解 領攻台股歷史高點的族群就是它們！

台股在電子、航運及原物料股輪動下，創下歷史新高點，接下來六月營收很重要，由於分流上班，內需幾乎停擺，外銷能否持續熱絡，值得密切關察；科技股進入下半年出貨旺季，加上全球汽車銷售逐步恢復正軌，電子股將漸成重心，而航運獲利持續攀高，原物料鋼鐵及塑化獲利還是很好。金融股也會表態，配合除息資金回流，台股盤堅走勢不變。

萬「八」卡位低檔半導體股 訂單吃不完

上半年航運股上演大驚奇，尤其是台灣疫情爆發回測萬「五」後，展開大多頭行情，但在萬海(2615)5月自結獲利比4月衰退下，航運三雄走勢分歧...

半年報搶先看 卡位起漲點

國際股市多為高檔震盪至創高格局，搭配國內疫情明顯趨緩，加權指數再創歷史新高，上半年營收陸續出爐之際，可作為股價調整的重要參考依據。

第三季國際十檔多空指標股 後疫情時期產業趨勢發展漸明朗

彭博商業周刊點名十檔第三季值得觀察的指標股，包括輝瑞、DoorDash、波士頓啤酒、高通、裕信銀行、小鵬汽車、空巴和嘉里建設等橫跨各產業的觀察名單。

航海王再度領航 台股小漲15點收17,866點

今（8）日美股期貨盤及亞洲主要股市呈現多呈現下跌，然台股在傳產族群撐盤下，指數盤中力拚回到平盤之上，終場小漲15.4點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。