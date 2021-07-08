航海王再度領航 台股小漲15點收17,866點

七月六日，台股盤中見到一八○○八．三七的高點，一萬八千點對多數人來說實在是難以想像的高點，全球股市大漲不獨是台灣，大多數國家股市從去年三月以來，各國政府救市，在市場資金寬鬆帶動下，股市都欣欣向榮，現在我們來看全球幾個代表性的市場。

2021-07-08 12:46