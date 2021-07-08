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航海王再度領航 台股小漲15點收17,866點
今（8）日美股期貨盤及亞洲主要股市呈現多呈現下跌，然台股在傳產族群撐盤下，指數盤中力拚回到平盤之上，終場小漲15.4點，收在17,866點，成交量達6,378億元。
台股持續延續高檔震盪走勢，今日資金再度轉回傳產族群身上，水泥、玻璃陶瓷、鋼鐵、運輸等族群走揚，航海王再度領航，萬海（2615）亮燈漲停、陽明（2609）、長榮（2603）漲逾2%；電子族群方面，權值股表現疲軟，台積電（2330）、聯電（2303）持續壓在盤下震盪。
在櫃買市場方面，中小型股持續走揚，力旺（3529）、元太（8069）、信驊（5274）領漲，櫃買指數終場上漲0.65點或0.3%，收在217.02點。
展望後市，兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，近期盤面個股輪動快速，在企業獲利成長性佳及經濟基本面支撐下，預期台股指數將呈現高檔緩步震盪向上走勢，將會個股題材表現為主，隨著重量級企業法說利多紛至、美股也展開第2季財報行情、蘋果9月新機發表概念股將進入拉貨旺季，皆有利相關電子產業表現，隨著進入電子旺季，預期在業績題材支撐下，將可望成為盤面焦點。
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