航海王震盪大！萬海盤中亮燈漲停 陽明、長榮齊漲

航海王今（8）日震盪大，萬海（2615）在連跌4天，短線跌幅逾2成下，早盤開高後一度翻黑，午盤過後買盤急拉直衝上漲停304元，陽明（2609）、長榮（2603）也跟進強攻，尤其是長榮從一度跌停到翻紅，表現強勢；不過，萬海再打開漲跌。

航運股今日占大盤成交比重逾4成，類股表現震盪，早盤大跌到午盤過後大漲逾5%，貨櫃三雄仍是市場關注焦點，長榮早盤以202元平盤開出，一度重挫至跌停182元，盤中翻紅拉升至213元。

陽明以216元開高一度翻黑至194元，但在買盤進場下，推升股價再翻紅，一度衝達227元，；萬海更是領軍指標，股價以281.5元開高，一度翻黑下滑至258元，近午盤在買盤進場下，股買急拉上漲停304元，但隨後打開。

航運股在主要個股短線漲多下，獲利了結賣壓加大，類股指數早盤一度大跌逾6%，類股指數盤中跌破10日線，法人擔心短線技術指數轉弱，但是在午盤過後貨櫃三雄急攻，多檔航運股表現強勢，類股指數翻紅。