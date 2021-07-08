市場期待電子股重返多頭指標 認購權證加溫

今(8)日貨櫃三雄股價大幅震盪，航運股成交占大盤比例盤中再度突破四成，不過，權證交易方面，電子股的認購權證已出現加溫現象。

今日午盤時的認購權證交易金額前十名依序為：長榮（2603）、欣興（3037）、加權指數、國巨（2327）、台積電（2330）、鴻海（2317）、南電（8046）、萬海（2615）、同欣電（6271）及合晶（6182），其中，傳產股僅長榮及萬海，長榮認購權證在午盤時的成交金額接近3億元、萬海認購權證成交金額約5,700萬元，兩檔交易金額略增。

權證發行商說，由於貨櫃三雄震盪幅度劇烈，投資人已有警戒心，相對操作金額較前幾日較低；此外，傳產股的鋼鐵等標的股相關權證交易金額也大幅下降，因為市場期盼電子股接手多頭地位，因此有部分資金介入電子股的權證先行卡位。