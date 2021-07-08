天璣2000媲美高通！小摩升聯發科目標價至1,200元

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出，聯發科（2454）預計第4季發表的5G旗艦晶片天璣2000，性能超乎預期，有不亞於高通高階晶片的優異表現，預期第3季向客戶送交樣本後，將提高市場對聯發科高階晶片的投資信心進而激勵股價，為此率先上修聯發科目標價至1,200元。

哈戈谷表示，自從中國5G手機銷售數據放緩以來，市場對聯發科的後市轉向保守，甚至提前反應2022年獲利可能衰退的情境，衝擊聯發科股價疲弱，但這樣的情況可望在天璣2000交付客戶及正式量產後翻轉，投資人將會對這款晶片感到驚艷。

根據摩根大通調查，聯發科天璣2000有超乎預期的優異性能，不僅是首款以ARM新一代CPU／GPU架構作為設計基礎的通訊晶片，也是第一顆採用台積電（2330）5奈米的安卓單晶片，初步展示的功能可媲美高通高階產品。

哈戈谷表示，對中國大陸的OPPO、VIVO、小米和新榮耀來說，天璣2000可望是很有吸引力的產品，預計會採用到這四大手機品牌明年度的旗艦機種，潛在出貨量約8,000-9,000萬顆。這也顯示聯發科有機會在5G高階晶片拿下更多份額，公司設定的目標可能高達一成。

他進一步表示，若聯發科設定高標，隱含明年將額外有1億美金的收入來自高階市場，假設成果比預期還好，聯發科長期在高階晶片的份額更上看30%，突破過去高通獨霸的市場趨勢。

針對近期投資人顧慮中國5G手機銷售疲弱及高通回歸的威脅，他則分析，前者除了中美需求有些放緩以外，歐洲、印度需求反而提高，第1季西歐5G的滲透率已經提高到40%，印度今年底到明年初也可望達到20-25%，足以支持明年5G保持成長。

高通回歸方面，他表示，下半年高通交付台積電代工的晶片，主要提供三星採用，同時間有iPhone 13開賣且市場已經有高期待，三星勢必要和蘋果對戰，因此高通對聯發科產出明顯衝擊的時點，很可能是2022年第2季，下半年影響不會像保守派想像那麼大。

看好聯發科動能，摩根大通全面上調2021-2023年獲利預測，預估每股稅後純益（EPS）為62.3元、62.6元、62.1元，其中，對於明後年的成長性雖然放緩，但今年預測可賺六個股本，是外資圈對聯發科今年獲利最樂觀的預測。