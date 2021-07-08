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兩本土法人仍看好長榮 調高目標價至276、290元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

長榮（2603）再度遭到處置交易，今（8）日開平走低，一度重挫至跌停192元，失守200元，不過，盤中打開跌停，跌幅收斂至1.48%；兩家本土法人最新報告維持買進建議，目標價分別上調至276元、290元。

本土法人認為，由於運價走勢續強，加上美洲線年度新約換約效益6月開始顯現，預期長榮6月營收可續創歷史新高，今年第3季遠洋線迎接旺季更旺行情，法人看好下半年獲利動能將比上半年優。

法人表示，預期明年貨櫃航運產業將維持供不應求態勢，長榮新造船訂單為產業之最，中長期營運成長動能將更加充足，預估長榮今年、明年EPS分別為36.3 元、27.04 元，以明年底淨值為評價基礎，給予長榮3.5 倍本淨比評價，維持買進建議，目標價由200元上修至290 元。

另一家本土法人表示，受惠於遠洋航線運價維持高檔，預估長榮第2季稅後純益436.92 億元，季增 21%，EPS 8.29 元；由於航班準班率仍維持低檔，預期高運價將持續至第3季，長榮新船在手訂單大，2021~2022 年下水船舶將能立即帶來營運效應。

法人預估長榮今年營收3,856.42 億元，年增86.2%，預估毛利率將由去年22%，提升至51.2%，稅後純益1,612.17 億元，年增561.7%，上調今年EPS至 30.59 元；法人重申買進，目標價由133.5元上調至276元。

長榮分盤交易第2天，今日以202元平盤開出後一度重挫至跌停182元，盤中打開跌停，股價拉至199元，跌幅收斂。

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