蘋果股價創新高 台股蘋概股漸加溫

蘋果股價周三（7 日）改寫歷史新高紀錄，部分華爾街人士預估，隨著iPhone銷量有望攀升，未來6個月內蘋果股價有機會出現更強勁漲勢，國內市場分析師也認為，第2季台股由非電子股主導，但在蘋果股價創高、後市出貨看好下，台股蘋概股近日逐漸有籌碼轉進布局，股價表現也漸加溫，下半年台股蘋概股有機會重新扮演盤勢重心。

7日蘋果股價上漲1.8%，收144.57 美元，超越1月26日創下的歷史收盤價142.70美元，並使公司市值升高至2.4兆美元。華爾街人士指出，蘋果追加新機iPhone 13訂單，市場對iPhone 12的需求也保持強勁，是推升蘋果股價走高原因之一。

華南投顧董事長儲祥生也指出，第2季原本就是傳統的電子產業淡季，今年第2季台股創高行情剛好由航運股及鋼鐵股接棒，但經過一大波漲勢之後，近期航運股已明顯轉弱，籌碼面也趨於混亂，但時序剛好也進入下半年，在蘋果手機銷售仍看好，且蘋果股價近期領先創高之下，台股蘋果相關供應鏈個股，下半年有機會較有表現空間。近日蘋概股中的大立光（3008）、鴻海（2317）、群創（3481）、友達（2409）及瑞昱（2379）等股，也都有逐漸走強表現。

凱基投顧表示，蘋果iPhone 13拉貨潮，也有助部分資金回流科技股，雖然今年下半年新款iPhone升級程度有限，但全球將近10億名iPhone用戶當中，僅約1億用戶升級至5G手機，因此凱基投顧預估蘋果iPhone今年出貨量年增率，將由去年的3%擴大至14%，達成228M支。

下半年5G手機升級潮才正要開始，遠距經濟所帶動的需求尚未到頂，且即將掀起5G升級潮與英特爾新平台的伺服器建置潮，2022年預估獲利上修的機率將大於下修，有望成為下半年股價上漲的催化劑。