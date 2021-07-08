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航運股技術線型轉弱跌破10日線 長榮盤中一度跌停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

航運股近一個月以來完全主導台股多頭重心，不過，在主要個股短線漲多、獲利了結賣壓漸大之後，近日航運股指數技術線型出現轉弱，今（8）日盤中長榮（2603）一度打入跌停板，市場分析師指出，航運股指數自5月21日站上10日均線之後，近一個半月以來，指數以10日均線為多頭趨勢線，一路沿著10日均線飆漲，但今日首見航運股指數跌破10日均線，短線技術指數有轉弱情況。

今日貨櫃航運股持續走弱，早盤類股指數一度重銼逾6.3%，貨櫃三雄中，長榮股價今早一度打入跌停，股價跌破200元關卡，來到182元，另外，陽明（2609）及萬海（2615）早盤也都是下跌表現，其中，陽明也一度跌破200元關卡，股價低點來到194元。

華南投顧董事長儲祥生指出，近一個半月以來，航運股指數沿著10日均線上漲，6月中旬及下旬也曾回測10日均線，但最後仍力守在均線之上，類股短線震盪之後仍持續上升，近日航運股震盪擴大，籌碼趨於混亂，指數在今日跌破近一個多月的多頭趨勢線10日均線，今日盤中類股指數一度重挫逾6.3%，且短線KD指標也明顯由高檔交叉向下，儲祥生提醒，航運股後市不一定是連續性下跌，但技術線型上，頭部有機會成形，後市即使出現反彈仍需留意追高風險。

儲祥生也進一步指出，航運股籌碼面上也逐漸顯示獲利了結壓賣沈重，這一波有相當多上市櫃公司也投資買進貨櫃航運股，但據了解，近期這些上市櫃公司都已在高檔陸續賣出，可以看出航運股近期籌碼已明顯混亂了。

航運股

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