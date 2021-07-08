快訊

柯文哲稱被「設局」 王必勝：本就說是記者會「站著怎麼開會？」

出口飛天、內需趴地？學者憂台灣面臨「L型經濟」

中信小資高價30ETF 獲核准募集

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

根據CMoney統計，今年以來，台灣零股交易成交約在300億元至600億元徘徊，相較2016年至2020年間零股交易成交金額幾乎難以突破百億元天花板，顯示零股交易已是小資族不可或缺的投資工具。為幫助小資族精準掌握台股脈動，中信投信推出中信小資高價30 ETF，為首檔聚焦高價股、零股熱門標的，讓受限於預算難以針對高價股進行適當配置的小資族，能一站網羅過往高不可攀的千金標的。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，當大盤出現上漲行情時，高價股通常扮演股市領頭羊。舉例而言，新冠肺炎疫情爆發前，台股千金股僅約1到2檔，但疫情爆發後隨資金熱浪推升，台股屢屢創高，去年千金股達6檔；近期加權指數距離萬八僅一步之遙，多頭激勵下，台股更出現十千金榮景。

張逸敏說，高價股由於股本大多較小，股性相對活潑，多頭時期，股價通常跑贏大盤。以2020年3月台股加權指數低點起算，根據彭博資料統計到年底，台股加權指數上漲約65%；中信小資高價30 ETF 追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，同期間上漲約88%。

空頭時期，高價股的修正幅度也相對大，投資人仍須分散投資、平衡風險。ETF由於投資一籃子股票，波動幅度小於投資單一個股，對於想針對高價股曝險的小資族，ETF是相對穩健的選擇。

臺灣指數公司特選小資高價30指數篩選方式，兼顧公司治理及股價須高於200元等雙特色，同時為近三個月零股交易的熱門標的。企業財務面上，公司稅後純益需大於0，ROE或股利成長排名台股前段班，個股日平均成交金額須高於2,000萬元。種種條件篩選後，取股價前5高個股，其餘以夏普值排序。

延伸閱讀

蔡明彰觀點：萬七漲在傳產 萬八還是傳產嗎？

台積電ADR下跌逾1% 較台股溢價率仍超過11%

7月台股期指 跌45點

台股破萬八過熱？ 彭博這張表告訴你

相關新聞

萬七漲在傳產 萬八還是傳產嗎？

萬寶投顧蔡明彰強調，4月15日台股首度站上17,000點，到了7月6日看到18,000點，由於萬八是千點的整數關卡，又台股今年來大漲20％，績效居全球股市第三，學者認為台股市值與GDP的比例近三倍，有過熱現象，因此萬八前震盪整理。

富蘭克林證券投顧：債市投資關鍵字 掌握三大重點

由富蘭克林坦伯頓固定收益團隊、美盛債券團隊的西方資產、布蘭迪全球三大債市巨頭專家首次連袂解析2021年中債市投資展望及策...

下半年解封 法人：消費回溫 電動車迎利多

隨著全球景氣強勁復甦，主要歐美國家疫苗接種進度良好，法人說，下半年解封的消費力道以及車市回溫，更有利於電動車產業，投資人...

台股開盤漲30點 貨櫃三雄開平高盤

台股今(8)日開盤上漲30.21點，開盤指數17,880.9點。貨櫃三雄開出平高盤，長榮（2603）開平盤，陽明（260...

富邦期貨：留意資金是否再回流電子股

6月FOMC會議紀要大致與市場預期一致，部分委員認為經濟已取得實際進展，可以提早縮減購債，部分委員則認為應保持耐心，受到...

投顧：下半年股優於債 台股看好四族群

歐美疫苗施打速度領先，疫情相對受控帶動經濟復甦強勁，渣打財富管理團隊預期，歐美、價值輪動和創新主題將是未來漲勢的主要驅動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。