下半年解封 法人：消費回溫 電動車迎利多

隨著全球景氣強勁復甦，主要歐美國家疫苗接種進度良好，法人說，下半年解封的消費力道以及車市回溫，更有利於電動車產業，投資人可以及早「上車」，參與電動車大趨勢。

國泰投信表示，全球2021年1至5月電動車銷量達186萬輛，年增165%，透過國泰全球智能電動車ETF（00893），更能掌握電動車大商機，成分股中電池材料、電池生產商與智能座艙相關零組件技術廠比重近三成，多數都是台股中較不易尋得的投資標的，故00893可說是國人第一次可以「最近距離」參與到全球車廠電動化+智能化商機的機會。

國泰投信說，電動車與燃油車相比，電動車最大的不同在於動力系統，電池是電動車的心臟，占成本35%。隨著動力電池成本下降，電動車滲透率大增，預估2020~2030年間，全球電池需求量將從不到200GWh（百萬度），成長至3,000GWh以上，成為高毛利、高成長的藍海商機，是不容忽視的電動車新趨勢。

電池原材料供應商、同時也是全球最大鋰礦商雅寶(Albemarle)，今年股價也上漲12%，在電動車產業強勢崛起下，相關供應鏈的Q2財報更值得期待。電池製造商大廠也繳出亮眼成績，LG能源今年前四個月銷售成長逾1倍，而三星SDI則成長88%。此外，美國近期加大對電動車的推行力度，積極拉攏日韓電池廠赴美設廠，LG計劃在未來四年內於美國投資逾45億美元，特斯拉主要電池供應商日本松下電池(Panasonic)亦宣布將擴增在美工廠的投資。

國泰投信表示，未來決定電動車個性化差異的將會是服務，其中，提供乘客最直接的體驗即是車內的智能座艙配備，包括抬頭顯示器HUD、全液晶儀表板、媒體後視鏡、車聯網模組、智能音箱，以及車載中控娛樂系統等。至於智能座艙商機多大？單一台傳統汽車其座艙價格約坐落在310美元左右，但智能座艙配件多，加上人機互動功能，造價介於1030~2080美元間，是傳統座艙的五倍之多，可見未來成長空間大。以智能座艙供應商安道拓（Adient）為例，今年以來截至7月2日股價漲幅達32%，表現相當亮眼，安道拓第2季度淨利潤和營收都有所上升，2021年有望強勁復甦，2021下半年的業務復甦將足以抵銷包括全球晶片缺貨等諸多不利因素。