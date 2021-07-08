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台股開盤漲30點 貨櫃三雄開平高盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
市場對航運股持續看好。（本報系資料庫）
市場對航運股持續看好。（本報系資料庫）

台股今(8)日開盤上漲30.21點，開盤指數17,880.9點。貨櫃三雄開出平高盤，長榮（2603）開平盤，陽明（2609）及萬海（2615）則開高。

周三(7日)美股四大指數走勢不一，收盤漲跌幅介於-1.40%~0.34%，標普與那斯達克指數再度創高。其中，半導體類股下跌居多，台積電（2330）、日月光（3711）與聯電（2303）等ADR呈現下挫。

群益投顧說，個別電子次產業強勢股，算是近期相對強勢區塊，不過，整體而言，主要受惠前波人氣匯集區塊「傳產原物料股」強度趨弱下的資金外溢效益，而非群體性主流擔綱的態勢；從昨日運輸、鋼鐵大跌，但盤面最強勢的則是2016年以來，持續在歷史低檔附近整理的觀光飯店股，可看出階段資金往受惠題材挹注的低基期補漲股移動，所折射出風險趨避心態偏濃的態勢。

群益投顧表示，雖然技術面偏多，但在指數與月均線乃至年線乖離相當大之下，指數維持橫盤化解乖離，恐已屬相對強勢的發展。但從此前人氣指標族群原物料股熱度降溫，以及電子族群個股跌多漲少，一旦指數跌破(市場關注的)短期均線，要提防修正壓力轉增風險；昨日盤中急殺，尾盤才強拉勉強收在3日線附近，透露出相關壓力端倪。

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