渣打銀行：下半年股優於債 美元持續走弱

歐美國家疫苗施打速度領先，疫情相對受控帶動經濟復甦強勁，渣打財富管理團隊預期歐美、價值輪動和創新主題將是未來漲勢的主要驅動力，包括價值型、科技創新、能源轉型、ESG永續發展仍是股市焦點。美債殖利率揚升，成熟市場高收益債券、新興市場美元債券相對具有投資吸引力。中長期而言，美元的下跌走勢將延續，而歐洲貨幣將是弱美元的最大受惠者。

渣打國際商業銀行今天發布2021年下半年全球投資市場展望，指出隨著經濟復甦浪潮由美國向全球擴展，原本先前由貨幣寬鬆刺激所帶動的金融市場漲勢，將可望受惠於景氣基本面復甦行情，延續強勁動能至下半年。渣打銀行財富管理團隊持續看好全球股票表現優於債券，病毒變異、通膨疑慮、聨準會政策態度、地緣政治局勢，及金融資產漲多後的評價面偏高疑慮等，可能是下半年潛在波動因素。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，隨著疫苗施打，預期在下半年到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球，加上多數地區的財政和貨幣政策仍將維持寬鬆基調，也有助持續擴大經濟成長。儘管全球股市已從去年疫情引發的衰退低檔中大幅反彈，未來預期報酬率可能稍有減速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場表現仍獲得有力支撐。

近來美聯準會上修經濟成長率及通膨預期，暗示升息時程提前引發市場疑慮，渣打銀行預期通膨應為短中期現象，主要是歐美疫後快速復甦，導致大宗商品價格上漲和就業市場扭曲，所造成暫時價格上漲壓力，預估隨著全球供應鏈瓶頸的消除，以及各地重新復工，下半年通膨可能會逐漸放緩。但仍需關注疫情後續發展、公債殖利率波動、美元指數起伏，聯準會政策態度，以及地緣政治緊張局勢等風險變數。

受惠於全球經濟復甦與有利的政策環境，企業盈餘成長將繼續強勁，渣打銀行預期歐股在下半年將逐漸成為焦點，英股也有相對評價面較低的優勢。在經濟數據更加強勁的背景下，渣打仍相對看好美股表現，建議可趁市場波動時留意佈局機會。

產業別方面，渣打銀行持續預期價值股表現將領先成長股，因此看好金融和能源等產業，而受到疫情加速推進創新的影響，建議可持續關注具顛覆性創新主題，例如金融科技、電動車、5G/物聯網、線上遊戲與醫療技術等，有機會成為下一波投資浪潮。

渣打銀行預期，弱勢美元仍將是2021年下半年全球外匯市場的基調，儘管受聯準會官員談話與態度影響，美元走勢短期可能呈現反彈，但中長期而言，預估美元將恢復週期性疲軟。受到弱勢美元影響，市場資金可能流向歐元、英鎊、澳幣、紐幣和加幣等幣別，歐元更有歐元區復甦加快的支持，英鎊則受惠於有利的貨幣和股票評價面。