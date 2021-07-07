航海王暈船 台股跌62點收17,850點

今（7）日美股期貨盤及亞洲股要股市呈現漲跌互見，台股受到航海王暈船，長榮（2603）打入跌停、萬海（2615）跌6.5%、陽明（2609）跌3%影響，指數壓回震盪，尾盤在台積電（2330）由黑翻紅、南亞（1303）及矽力-KY（6415）等拉尾盤帶動下，指數跌勢收斂，終場下跌62點，收在17,850點，成功守住5日均線支撐，成交量達5,841億元。

台股高檔震盪走跌，由航海、鋼鐵、橡膠等類股領跌，導致指數一度跌逾百點，最低來到17,756點，高低點差距177點，終場資金轉向點火造紙、觀光、百貨等族群；此外，電子股也有部分接棒演出，包含：新唐（4919）、晶相光（3530）、台半（5425）等領頭上攻。

在櫃買市場方面，中小型股今日表現相較於集中市場強勢，由環球晶（6488）、穩懋（3105）、中美晶（5483）等帶動走揚，櫃買指數終場上漲1.07點或0.49%，收在216.37點。

展望後市，統一投顧認為，美股維持強勁，其中標普及Nasdaq都創下新高，帶動全球股市信心。加上台灣疫情明顯降溫，7月12日解封有望，且時序進入傳產及電子產業旺季，緊接而來的股東會、法說會與財報季陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期。再者，台股技術面多頭排列，成交量能溫和擴大，有利台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵及汽車相關等族群。