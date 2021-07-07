航海王觸礁 台股盤中跌逾百點
長榮（2603）今(7)日被列為處置股票，20分鐘撮合一盤，早盤一路走低，午盤過後，12點40分左右亮燈跌停，也拖累萬海（2615）及陽明（2609）大跌，更衝擊投資人多頭信心，盤中指數一度大跌逾150點。
長榮及萬海陸續亮燈跌停之際，大盤指數也在12點40分左右跌到17,767.72點，下跌約157點。今日資金仍集中在航運股，開盤時，航運股成交占比突破56%，即使隨股價下滑，盤中成交占比仍有30%以上，但因盤中短線交易激烈，籌碼再度失控而導致多殺多走勢。
不過，電子權值股也未能帶動盤勢，台積電（2330）僅能力守平盤，聯發科（2454）、鴻海（2317）及聯詠（3034）等股也未給力。
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