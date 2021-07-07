胡連營運谷底翻 大摩喊買、目標價倍增至180元

後疫情時代，車市加速復甦，摩根士丹利調查，胡連（6279）受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存，營運能見度大大提高，加上晶片短缺預期下半年緩解，有利胡連及其客戶成本下降，終結其保守看法升評至「加碼」，目標價自77元大幅拉升到180元。

摩根士丹利此前對胡連今、明年EPS預估4.7元、5.1元，最新跳上7.4元、9.4元，使目標價彈升超過一倍。

摩根士丹利表示，受惠車市動能復甦及營運策略調整，胡連的訂單能見度顯著提高，包括中國在在地化生產下，吉利、長安、長城汽車的訂單都增加，胡連近期也爭取到德國馬牌等一線大廠訂單，配合美國新增掃雪機等非傳統訂單及庫存回補，整體營運自第2季加速後，可望保持強勁到年底。

另一方面，上半年車用晶片短缺，加上原料成本漲價，一度讓胡連和客戶的壓力大增，隨著下半年晶片荒可望逐步緩解，OEM客戶需求預期改善，在此同時，國際銅價等原物料陸續從5月高點修正，胡連後續採購連接器、散熱模組的成本有望降低，報告看好毛利率重啟成長，2022年預期提升到37.8%。

樂觀胡連營運強彈，摩根士丹利啟動大幅上修，消息激勵胡連7日大漲，最高抵146.5元。