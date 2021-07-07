瑞信喊買晶圓三雄 台勝科、合晶早盤帶量漲

繼摩根士丹利喊漲晶圓，瑞士信貸最新報告表示，受到晶圓產能產出有限但需求大幅增加，2021-2023年8吋及12吋晶圓都將變得更加供不應求，相關供應鏈產能利用率預期逐步達到100%，下半年起6吋晶圓的利用率也預估提高到九成，有利環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）三大指標股的獲利躍增，目標價分別上修到1,050元、215元及75元。

半導體的上修力道已經擴散到上游晶圓，摩根士丹利才剛把環球晶、合晶目標價升至1,020元、72元，瑞信就接棒喊新高價，7日表現以台勝科、合晶股價較強。

瑞信表示，受到全球半導體資本支出增加，晶圓供給卻出現限縮，加劇8吋、12吋晶圓的供需失衡。以12吋來說，2017-2020年供給複合成長7%，2021-2023年降速至2%，同期需求卻從4%提升到7%，目前廠商產能利用率約92%，明後年預期逐步提升到97%、100%。

瑞信指出，上述將帶動12吋報價加速上漲，自去年第4季到2023年第4季，晶圓報價預估複合成長7%，同時期的8吋和6吋晶圓也預期成長3-5%及5%內。今年下半年開始，下游客戶勢必要和晶圓廠洽談長約，合約可能綁到2022甚至2023年的產能。

另一方面，部分供應商希望進行創建投資，瑞信表示，這需要晶圓廠的客戶洽談到五年長約、現貨報價再加上三至五成的溢價等條件支持，投資成本不低，因此可預期即使有相關投資，對長線供需影響也不大，2024年以前都不會有嚴重的供給過剩。

因應晶圓需求有結構性支撐，瑞信上修環球晶今、明年EPS至31元、41元，台勝科上調到5元、9.5元，合晶上修到2.5元、3.5元，目標價跟進拉升。