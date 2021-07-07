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三五族商機爆發 滙豐喊買立積、全新、宏捷科

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

三五族半導體商機爆發，滙豐證券表示，受惠全球5G、衛星及先進科技廣泛應用三五族半導體，2020-2023年市場規模估計以複合成長23%的速率高增長，尤以RF元件、3D感測及光電元件的需求最為看好，為此一口氣納入立積（4968）、全新（2455）和宏捷科（8086）為追蹤標的，全數給予「買進」評級，目標價分別達620元、170元及195元。

滙豐預測，三五族半導體將在未來三年迎接黃金期，2020-2023年複合增速上看23%，總規模逾34億美金，三大成長領域包刮RF元件、3D感測及光電元件，主要是RF元件大量應用在5G裝置，3D感測也在iPhone帶領採用下快速滲透，光電元件則廣泛應用在通訊相關的基地台、資料中心和終端裝置。

此前外資圈已有摩根士丹利追蹤立積，滙豐表示，立積目前最大的成長動能是WiFi 6，在公司深耕技術下，已在中國電信市場取得可觀份額，因此帶動獲利大幅增長，2019年來立積漲幅高達1,000%。目前客戶囊括高通、聯發科（2454）、博通等重量級公司，隨著通訊商機成長還有爆發力可期。

滙豐指出，立積目前致力於手機WiFi發展，並有望成為通訊端WiFi 6之後的下一股引擎，立積WiFi 5模組迄今獲得三星、LG、聯發科、Lenovo等採用，未來有機會再打入OPPO、VIVO、小米等手機品牌廠，進而使市占大幅擴張。

全新是全球主要的砷化鎵磊晶廠，同步受惠5G和WiFi 6商機。

滙豐表示，由於5G手機耗用的砷化鎵晶圓較4G多三到五成，WiFi 6也比WiFi 5多出三成，使市場對於全新的產能需求大增。2019年全新的市占率約26%，2023年預估提升到40%。

其中，中國5G基地台需求可望自下半年加速，加上歐美需求增加，滙豐推估，全新下半年Photonics收入將較上半年成長47%，相對去年同期躍升82%，配合積極擴產、LiDAR以及低軌道衛星的需求逐步釋出，強勁動能延續到2023年無虞，至於宏捷科受惠通訊發展帶動PA需求，2021年5G和WiFi 6都迎來高成長，公司產能一路滿載。

滙豐對立積今、明年EPS預估為20元、32元，全新5.05元、6.1元，宏捷科則預估5.1元、8.7元，均具備領先同業的成長性，因此全數喊「BUY」。

4G WiFi 立積

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