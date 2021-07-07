富邦投信：雙箭齊發 啟動越股第3季行情

今年5月越南即使遭遇疫情升溫的衝擊，股市表現依舊沈穩，單月累計漲幅達4.89%， 6月漲幅甚至進一步擴大至7.21%，富邦投信表示，近期隨著越南政策加速推動下，加速越南企業收購潮不斷，在越南股市持續創高的同時，在內資外資同步看好、越股成交額創新高下，加上第3季旺季需求到，雙箭齊發將啟動越南股市第3季行情。

越南5月投資人新增開戶數約11.4萬戶，連續第三個月超過10萬戶。累計今年前五個月，投資人新增開戶數逾48萬戶，已超越2020年全年，且為2019年的2.5倍。

富邦越南ETF（00885）經理人楊貽甯指出，隨著央行量價寬鬆已加速境內投資者將資金轉往股市，散戶入市將為越股帶來可觀的增量資金，進一步推升市場的交易量。觀察胡志明交易所日成交金額自去年初新台幣40億元，截至今年5月已突破新台幣300億元，目前整體市場流動性無虞，有望持續給予越股上漲動能。

除了內資匯入推升越股外，外資FDI流入不間斷，亦是越股上漲關鍵推手，據越南計劃投資部報告，今年截至5月20日止，FDI新批、增資及購買股份的註冊資金增加0.8%至140億美元，FDI實際到位資金年比增幅6.7%至71.5億美元。

外資投資越南18個產業中，以加工製造業吸引最多FDI資金、其次為電力生產與分配產業、房地產及批發零售業第三。目前共有70個國家對越南進行投資，其中新加坡為越南最大投資夥伴，註冊資金為52.6億美元占比37.6%；其次為日本占比18.5%；韓國占比13.1%排第三。隨著FDI持續不間斷流入越南下，將提供未來越股最有利的下檔支撐。

楊貽甯說，今年首季越南深陷疫情衝擊，但越南企業獲利表現依舊亮眼，營收和淨利年比分別成長24.8%及51.8%，呈現連續第3季正成長的態勢，HSBC預估今年VN Index每股稅後純益成長將達到28%，儘管在高基期之下，2022年預期也有逾20%以上增幅。此外，越南股市相較鄰近東協國家股市估值偏低，預料隨著全球經濟復甦、基本面支撐和越南政府近年來積極改革開放，將持續吸引資金進入股市。

此外，從越南近五年股價經驗來看，第1季由於面臨消費旺季過後的利多空窗，指數多數漲多回檔，故報酬率在各季度中表現落後。第2季隨著政策題材發酵，將會讓消息面更加活躍，故第2季各月的五年平均報酬率由負翻正4.8%。接下來第3季正式進入消費旺季，統計近五年季平均報酬率達6.2%，居各季度之冠，第2季~第3季亦是所有季度中，各月的五年平均報酬率皆為正數的季度。隨著時序正式進入至7月，現在進場布局越南股市正是時候。

楊貽甯表示，對越南市場有興趣的投資人，可以投資交易成本相對便宜，且交易簡便、變現性亦佳的富邦越南 ETF，作為參與越南股市行情的工具。