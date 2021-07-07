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陽明5月日賺3.39億 早盤飆天價、成交量居個股之冠
陽明（2609）5月自結稅後純益105.23億元，平均每天獲利3.39億，單月每股純益3.15元，法人預估陽明6月營收可望月增兩成，今（7）日股價開高走高，一度拉升至234.5元，再創歷史天價，開盤30分鐘，成交量逾15.6萬張，居個股成交量之冠。
陽明5月獲利亮眼，每股純益創下新高，根據證交所公告的陽明自結獲利，加計4月自結每股純益2.66元，陽明今年累計前五月每股純益已達13.3元。
法人看好陽明6月營收在海運市況佳，及運價從6月起大幅上揚，各類附加費逐項加徵下，可望較5月成長兩成，法人預估陽明第2季獲利可望優於預期，每股純益上看9元，第3季單季挑戰獲利超過1個股本，上看11元，挑戰12元。
陽明解禁後股價續揚，今日以222元開高後一度拉升至234.5元，再創歷史新高，漲幅達8.3%，盤中漲幅略有下滑仍超過半根停板，成交量居個股之冠。
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