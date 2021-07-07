外資首喊3字頭！小摩上修長榮目標價至305元

摩根大通5月底才把長榮（2603）目標價推升至131元，隨即碰上運價飆漲，長榮股價一舉衝破200元大關。該券商7日進一步更新報告指出，由於貨櫃業迎接旺季，運輸需求能見度直達年底，不論歐亞美洲主要航線都預期續漲甚至超漲，長榮獲利可望再提升，今、明年EPS預估挑戰29元、20元，目標價一口氣喊上「3字頭」305元。

摩根大通也是首家將台灣航運股目標價推至3字頭的券商，再寫外資圈對航運股的新天價。

報告主要針對近來航運股瘋漲，許多投資人詢問究竟要「下車」還是「抱股」？而其大幅拉升航運股的動作，清楚告訴投資人這波漲勢還沒完！

摩根大通表示，近期國際運價持續飛揚，亞洲航運股漲勢超乎預期，如長榮短線急漲330%，中海遠運、東方海外也大漲，一些投資人因此想要「下車」，但從全球運力供需來看，依舊沒有達到滿足，且第3季旺季更會增加需求，主要航線絕對還會漲。

摩根大通指出，運力不足來自一連串的因素造成，在原有缺櫃、缺工的問題外，蘇伊士運河、美國洛杉磯、歐洲乃至鹽田港相繼塞港，更加加劇短缺挑戰，最近一次的鹽田港事件還導致鄰近港口壅塞，難以快速解決。因此可預期下半年的運價續漲，能見度看好到2022年，特別是長程的歐亞、泛太平洋線更有上漲壓力。

原先摩根大通對今年上海出口集裝箱運價指數（SCFI）中的美、歐、亞洲線預估漲30%、90%、40%，其他線上漲50%，現大幅上修到60%、280%、40%及50%。而到2日為止，SCFI年漲幅達到142%。

此外，摩根大通指表示，部分航商不滿足於運價，陸續調高附加費，也支持運價走強。需求面來看，目前拉貨主要滿足返校季和年底消費需求，因通路在手庫存普遍不足，Drewry's預測，此波需求可延續到年底，3、4季對於貨櫃運輸的需要會逐步增加。

報告大幅上修長榮、中海遠運及東方海外的財測，長榮部分尤其看好受惠歐亞線及泛太平洋線上漲，以2021-2022年滾動的淨值／EBITDA搭配8倍乘數，推算合理目標價305元。