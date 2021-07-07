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全球5G概念股領漲 那斯達克指數再創新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
5G 與相關科技指數過去一個月報酬漲幅。(註：指數為美元計價，指數報酬未含交易成本，資料來源：彭博、元大投信整理，統計期間為2021/5/15~2021/6/15)
5G 與相關科技指數過去一個月報酬漲幅。(註：指數為美元計價，指數報酬未含交易成本，資料來源：彭博、元大投信整理，統計期間為2021/5/15~2021/6/15)

具有科技股指標意義的那斯達克指數再度創下歷史新高，根據彭博資訊統計，近一個月國際5G與知名科技相關指數漲幅，可發現涵蓋知名國際5G企業的iSTOXX全球未來關鍵科技指數漲幅8.17%，更勝那斯達克指數同時期的4.87%，顯示5G概念股扮演這波科技股領漲角色。

元大5G ETF研究團隊指出，科技股去年漲勢凌厲，雖然美國物價數據攀高，市場擔憂美國聯準會(Fed)可能加快縮減購債的速度，甚至提前升息，而使科技股今年初漲勢暫歇。惟美國公布5月消費者物價指數(CPI)年增率高達5%，數據創下2008年8月來新高，美股即在科技股等成長股領軍下向上挺進，顯示出市場對通膨議題已不再過度擔憂，重新將投資焦點轉回歐美陸續解封下的科技業景氣擴張行情。

觀察市場知名指數，可發現MSCI世界指數持續創高，美國標普500指數亦在6月中再度寫下歷史新高價位，不過，根據彭博資訊統計(2021/5/15~2021/6/15)，有別於年初由價值股領漲，過去一個月反而以科技股為首的成長股表現較佳，從MSCI世界科技指數以5.78%漲幅領先MSCI世界指數2.85%即可得到驗證。

值得注意的是 MSCI世界科技指數的近一個月漲幅5.78%，亦勝於代表美國科技股的那斯達克指數，顯示美國以外的科技產業股價有更好的漲升幅度，這也突顯全球布局的重要性，唯有不侷限單一國家、將投資標的放眼全球，方不致錯過各國股市的輪漲機會。

台灣市場目前唯一一檔布局全球5G關鍵元件的5G ETF－元大未來關鍵科技（00876）為例，其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，以擁有第一流技術的北美企業為佈局核心，持股近四成，並兼納台灣、日本、中國與德國等全球優秀科技企業，近一個月漲幅達8.17%，不僅更勝那斯達克與標普500指數，亦勝過MSCI世界科技指數與MSCI世界指數，顯示5G相關企業在5G科技發展下，成長動能再次重起，投資人可把握新科技發展萌芽期，搶先逢低布局。

5G 美國聯準會 科技股

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