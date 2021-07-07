認識台灣創新板有獎徵答活動開跑 天天抽超商禮券

台灣證券交易所開設「台灣創新板」(簡稱創新板，英文名稱TaiwanInnovation Board，簡稱TIB)，將於今年7月20日正式開板，為使投資人更進一步了解創新板相關規定，將自7月12日起至9月5日止舉辦為期八周的「認識台灣創新板 (TIB) 」有獎徵答活動，以寓教於樂的網路遊戲方式規劃兩階段不同活動，讓投資大眾更加認識創新板的制度與特色。

證交所表示，投資人只要具有中華民國身分證統一編號就可參加活動，上網登錄基本資料及答題完成後，即可取得抽獎資格。這次活動獎項豐富，天天抽出10名參加者送百元超商禮券，周周再抽10名送500元超商禮券，活動結束後還會抽出6名驚喜獎，總獎金高達14萬元。有獎徵答活動網址為https://act.twse.com.tw/tib/，歡迎投資大眾把握機會踴躍參加。

考量新創公司之營運特性，創新板主要特色包括：以市值為核心的上市標準、簡易公開發行制度、合格投資人交易買賣、以及參考國外證券市場終身保薦人制度等。投資人於參加活動時可隨時至證交所台灣創新板(TIB)專區(https://www.twse.com.tw/zh/page/products/tib/preface.html)閱覽相關宣導及參考資料，充實相關知識並順利闖關。