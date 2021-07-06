高端起落坑殺人 立委籲加嚴炒股查緝

「股票炒半天，大起大落、暴漲暴跌，被有心人賺走錢，散戶什麼都不剩！」台灣民眾黨立委張其祿說，高端疫苗去年曾放出錯誤的重大訊息，誤導股票市場，而後又因為諸多新聞事件導致股票大起大落，呼籲金管會討論對重訊發布不實加重罰則，以確保投資人的權益。

重訊有炒股疑慮

張其祿於6日上午透過記者會指出，去年11月24日晚間，台灣多家媒體接連以「國產新冠疫苗第一筆訂單」，報導高端疫苗將外銷馬來西亞。高端疫苗隨後則發布重訊表示，11月13日已與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB）簽署協議備忘錄。

然而，張其祿指出，從MGB官網所公告的協議備忘錄簽署日期卻是去年的11月20日，且在MGB所公告的內容當中指出，雙方同意在簽署備忘錄後1個月內支付價金，與重訊公告的「2週內」支付明顯不同。該重訊導致高端遭到櫃買中心開罰3萬元，但本次重訊事件卻讓高端市值大漲 27 億多。

加重罰則與查緝

對於該事件，張其祿強調，國際上的證交法律訊息若有誤導、不實、未達成的情況，很可能構成證券詐欺行為，在多國都有相當嚴重的罰則，且金融市場是高度管制、嚴重資訊不對稱且市場失靈的地方，台灣相對罰則較輕，恐怕會讓炒股者將罰款當成宣傳費看待。

但他無奈指出，此類案件在查緝上具有高度專業性，討論相關修法不應只是限於刑期、刑則的問題，「辦不成、徒法不足以制行」，但在美國、新加坡、英國、加拿大等國都是能看到明確罰則的，如美國就將證券詐欺罪列為聯邦Ｃ類重罪，可處 20 年監禁、500萬美元罰款（約1億3千9百50萬台幣）。

外媒也憂政治色彩

此外，張其祿提到，金融時報近日也針對高端案進行報導，更引用台大法律系教授王文宇的發言，指出「高端案極富政治性，台灣內線交易早已猖獗」，稱本次調查已經顯示台灣金融業「炒股」的嚴重性，並表示台灣金融監管機構，缺乏必要的法律權力打擊相關問題。

張其祿認為台灣的金融監管機制有精進空間。（直播截圖）

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