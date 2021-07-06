萬八曇花一現 台股跌6點收17,913點

台股今(6)日開盤即衝高越過萬八點關卡，最高攻到18,008.37點，再創歷史新高，但盤勢再度震盪後下滑，多頭未能守住攻勢，終場下跌 6.26點，以17,913.07點作收，成交量6,000.05億元。

今日焦點仍在航運股，陽明（2609）漲停板再度匯集人氣在航運股，盤中成交金額占大盤約五成，激勵類股漲幅上漲超過2.5%，卻也再度影響其他類股表現，鋼鐵股今日成交量不到大盤的一成，類股跌幅1.3%，電子股成交占比約三成，台積電（2330）、國巨（2327）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、景碩（3189）及光罩（2338）等股的成交量大且股價上漲。

群益投顧表示，傳產股續攻看貨櫃三雄臉色，若萬海（2615）順利擺脫單月獲利衰退陰霾，陽明、長榮（2603）順利向上比價，為對傳產股最有利情況。聯發科（2454）除息行情關係到電子股量能是否持續回溫。近期累積相當多短線籌碼，站穩萬八點關卡容易有調節賣壓，如果搭配6月營收亮眼及大盤技術線型的12日均線向上個股，有望上演6月營收行情。

大多數鋼鐵股續強，維繫傳產族群人氣不墜，陽明今天出關，影響運輸股是否快速回穩及傳產投資熱度；電子股交易比重達到4成，若持續回溫有利個股陸續突破前高壓力，推升加權指數挑戰「萬八」關卡。加權指數推升新高紀錄至17945點，短線不跌破前波高點17709點，指數將維持強勢格局。