棄守四字頭！花旗砍大立光目標價至3,650元

大立光（3008）展望7月營收比6月好，外資財測卻逆勢下修，樂觀派的花旗表示，由於今年大立光拿下的iPhone 13訂單減少，旺季動能將低於預期，但長線受惠手機、車用及AR／VR鏡頭升級和發展趨勢不變，因此維持「買進」評級，目標價自4,090元降至3,650元。

花旗此次調降幅度高達一成，在其目標價棄守「四」字頭後，外資圈剩下大和資本和瑞士信貸還看好大立光拚4,000元。

另若對照日前花旗把玉晶光（3406）目標價升至680元，凸顯其看好鏡頭二哥的爆發力優於一哥，同為鏡頭產業指標的摩根大通近期也推薦玉晶光優於大立光。

花旗表示，大立光展望7月優於6月，但6月營收僅33億元，低於市場財測8%，顯示7月動能相對於往年同期仍可能趨向疲弱。推測原因是大立光在新舊iPhone拿下的訂單都減少，使今年淡旺季表現均低於預期。

花旗指出，由於第2季台幣強勢且大立光高階鏡頭的比重不高，毛利率可能下探61.7%，將持續低於市場財測。相對於首季和去年同期的減幅則達到3.1及7個百分點。

不過花旗也強調，大立光到明年的營運將逐步回升，機會和挑戰並陳，值得關注的機會包括2021、2022年款iPhone超廣角及前鏡頭搭載VCM，車用鏡頭逐步放量，以及明年蘋果AR／VR頭盔的買氣備受看好。

因應iPhone訂單減少，花旗大幅下調大立光今年EPS至176元，明年調整到218.4元，20倍本益比推算的目標價為3,650元。