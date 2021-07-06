聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone大補丸 外資上修玉晶光目標價至650元
繼瑞銀、花旗接力喊進玉晶光（3406），摩根大通表示，受惠iPhone 12熱賣，玉晶光公布6月營收預估大幅優於預期，將挑戰11億元，翻轉4、5月大幅衰退的趨勢，配合玉晶光拿下iPhone 13多數訂單支持營運向上，重申「優於大盤」評級，目標價自600元上修到650元。
摩根大通表示，玉晶光過去一個月大漲17%，顯示市場對下半年到明年的營運轉趨樂觀，而在此之前，受益於iPhone 12熱賣，玉晶光6月營收有望率先繳出好成績，預估上個月超過11億元，較市場財測高出10%。
玉晶光4、5月營收都較去年同期衰退近三成，摩根大通認為，6月的好成績可望激勵投資人信心。至於第2季的毛利率可能維持34%低檔，每股純益（EPS）1.8元，相對市場財測低約8%。
摩根大通建議市場目光進一步轉向iPhone 13，預估玉晶光在四款新機的廣角鏡拿下45%訂單，超廣角鏡50%，遠攝鏡頭35%，另外ToF鏡頭也拿下50%，去年四類各拿下30%、50-60%、0%及50-60%。新機成長力道看好到2022年，今明年EPS上修至24.9元、35元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言