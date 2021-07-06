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iPhone大補丸 外資上修玉晶光目標價至650元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照

繼瑞銀、花旗接力喊進玉晶光（3406），摩根大通表示，受惠iPhone 12熱賣，玉晶光公布6月營收預估大幅優於預期，將挑戰11億元，翻轉4、5月大幅衰退的趨勢，配合玉晶光拿下iPhone 13多數訂單支持營運向上，重申「優於大盤」評級，目標價自600元上修到650元。

摩根大通表示，玉晶光過去一個月大漲17%，顯示市場對下半年到明年的營運轉趨樂觀，而在此之前，受益於iPhone 12熱賣，玉晶光6月營收有望率先繳出好成績，預估上個月超過11億元，較市場財測高出10%。

玉晶光4、5月營收都較去年同期衰退近三成，摩根大通認為，6月的好成績可望激勵投資人信心。至於第2季的毛利率可能維持34%低檔，每股純益（EPS）1.8元，相對市場財測低約8%。

摩根大通建議市場目光進一步轉向iPhone 13，預估玉晶光在四款新機的廣角鏡拿下45%訂單，超廣角鏡50%，遠攝鏡頭35%，另外ToF鏡頭也拿下50%，去年四類各拿下30%、50-60%、0%及50-60%。新機成長力道看好到2022年，今明年EPS上修至24.9元、35元。

玉晶光 摩根

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