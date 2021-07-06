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航運股再飆！類股指數首衝上400點大關創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台股近2個多月以來，多頭完全由航運股掌舵，過去長期以來主導台股多空的電子股反而成為助攻角色，航運股在近期拉出一大段強勢表現且股價看回不回之後，今（6）日類股指數不僅創下歷史新高，且首度攻上400點大關。

航運股挾國際市場看好後市運價仍有望續攀高，今日航運股重要指標之一陽明（2609）昨（5）日結束處置後，今日甫恢復正常交易及撮合，市場在看好後市運價及陽明營運展望之下，陽明今日股價在出關後漲勢相當強勁，開盤後半小時即一度攻上漲停板216.5元，也帶動航運股整體表現再度轉強。

近期航運類股漲勢停不住，類股指數近期維持在歷史高檔區，今日在類股持續走強、不少個股股價強勁噴出之下，航運類股指數今日早盤不僅一度再大漲逾6%，類股成交比重也來到50%以上，仍明顯主導台股多頭走勢，且類股指數今日更首度越過400點大關，早盤高點來到401.46點，創下航運指數的歷史新高點。

航運股 台股

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