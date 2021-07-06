元大台股領航N 掌握15檔龍頭股除息行情

元大台股領航N（020020）自去年11月上市後緊跟台股表現，從發行價5元快速漲到7.36元，雖今年5月受疫情、外資匯出等因素影響曾跌至6元，然7月2日又漲到7.53元，投資報酬率高達50%，遠遠超越大盤表現。

元大台股領航N能不斷創新高，主要歸功於ETN指數成分股中龍頭股的優異表現，尤其是占權重較大的台積電（2330）、聯發科（2454）、長榮（2603）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、鴻海（2317）等15檔領航股連番大漲帶動，讓元大台股領航N漲勢持續不斷。此外，因其所連結追蹤之指數由精選的15檔領航龍頭股組成，投資人如看好台股未來表現，不必麻煩選股，投資元大台股領航N就能輕鬆加入「護國」行列。

元大證券表示，台股即將進入除權息旺季，統計元大台股領航N指數成分股中，諸如象徵居家辦公概念的華碩（2357）、廣達（2382），金融股的國泰金、富邦金，及通訊股台灣大（3045）等之現金殖利率，都在4%以上，表現出色。元大台股領航N在每年成分股配息時，會自動將成分股的配息直接算入指數中，將股利自動再投入，不僅可參與除息行情，又可享受股利再投資的複利效果。

元大台股領航N 7月2日收盤價為7.53元，一張約只要7千多元，具有低單價、免選股特性，可直接追蹤15檔龍頭股票漲跌，不僅可解決一般投資人資金較少，無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題，更可透過主題指數優勢的選股策略，將有限資金專注在趨勢看好的強勢股上，具有能同時分散風險，且用小錢就可以輕鬆參與台股趨勢行情的特性。

元大台股領航N連結由台灣指數公司編製的特選台股領航報酬指數。該指數從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1到2支股票，進而精選出15檔龍頭股做為成分股，並由指數公司於每年4月進行定期審查。其股價與「特選台股領航報酬指數」完全連動，沒有追蹤誤差，如果投資人看好該指數成分股，買元大台股領航N就如同買進這15檔產業龍頭股的表現，可享有和指數成分股幾近相同的投資報酬率。