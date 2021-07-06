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聯發科今除息 緩步向填息之路前進

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照片
聯發科。圖／聯合報系資料照片

IC設計龍頭聯發科（2454）今（6）日進行除息，每股配發37元現金股利，今日以920元開出，早盤股價最高逼近940元，股價走勢穩健，緩步向填息之路前進。

聯發科昨日舉行年度股東會順利通過去年度財報、股利政策、發行限制員工新股案，並完成改選董事。

其中，聯發科今年每股將發放37元現金股利，且於今日進行除息交易，預定7月29日將對超過7萬名股東發出總額為588.44億元的現金股利。

聯發科今年特別變動股利政策，除了調高經常性現金股利配息率外，也將於四年內加發特別現金股利每股16元。以今年來看，擬對股東配發每股21元的經常性現金股利，配息率為80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計每股現金股利為37元。

由於這筆每股16元的特別現金股利將連發四年，對照聯發科現行股價不到1,000元，在不計算當年度獲利的情況下，股東的現金殖利率就超過1.6%，已經和政府公債的利率相當，若再加上當年度的盈餘分配，現金殖利率只會更好。尤其聯發科今年全年每股獲利將上看60元，明年股利可望遠優於今年水準。

股利 聯發科

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