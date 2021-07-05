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特斯拉報喜 電動車概念股強勢演出

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導
股價強勢電動車概念股
股價強勢電動車概念股

電動車大廠特斯拉（Tesla）公布上季交車20.1萬輛，改寫單季歷史新高，加上多方資金重返電子股，台半（5425）、朋程等多檔電動車概念股強勢演出，今（5）日早盤即亮燈漲停，並創下波段新高。

美股持續強勢，以及進入傳統旺季的電子股加入攻擊行列，台股今日收盤再寫17,919點史上新里程碑，除鴻海、聯電等權值股表態上漲外，IC設計、記憶體、ABF載板、銅箔基板、光學鏡頭，以及電動車概念股也都有個別強勢股出頭態勢。

特斯拉因克服晶片短缺問題，加上平價車型銷售暢旺，上季交付20.1萬輛，季增8.9%，年增121.4%，優於市場預期的19.7萬輛，並改寫新高紀錄；單季銷量20.6萬輛，也顯示先前中國大陸大規模召回等負面因素逐漸淡化。

電動車概念股是本波大盤反彈要角之一，今日在利多題材簇擁，以及電子股成交占比回升下，再度啟動猛烈漲勢，在鴻海領軍下，包括錩新、台半、聚鼎、聚和、美琪瑪、系統電、順德、朋程、康普、界霖等多檔個股攻勢攻頂，匯聚盤面多頭人氣，鴻海則是一舉突破季線與半年線反壓，終場上漲5.5元或4.9%收117元。

聚鼎5月併入漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業部門併表，法人看好在PPTC以及CLM出貨暢旺，訂單能見度高，股價收155元創歷史天價，至於順德、界霖等兩檔車用導線架廠也同步帶量攻高，扮演盤面多方領頭羊。

電動車 特斯拉

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