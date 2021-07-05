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外資買超115.11億 買超聯電36,482張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 報系資料照片
台股示意圖。 報系資料照片

台股今（5）日開高走高，收在17,919.33點，三大法人買超166.2億元，其中外資買超115.11億元，統計外資買超前十大個股中，電子股有兩檔，傳產股6檔，外資買超冠軍為聯電（2303），買超36,482張，其次是買超元大金（2885）。

台股今日在電子股增溫，加上鋼鐵股等傳產股助攻，指數最高17,945.52點，刷新歷史紀錄，終場也創收盤新高，上漲209.18點，三大法人中，僅投信買超投信賣超13.36億元，外資買超115.11億元，自營商買超（合計）64.45億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、元大金、中鋼（2002）、國泰台灣5G+、長榮（2603）、鴻海（2317）、和桐（1714）、台船（2208）、華航（2610）、長榮航（2618）等；其中電子股有兩檔，傳產股6檔中，航運股占了4檔，兩家航空公司都上榜。

外資今日買超最高個股為聯電，單日買超36,482張，連二買，外資買超第二大為元大金，買超22,810張，外資買超第三大則是中鋼，單日買超19,800張；另外航運股也獲外資買超，買超長榮16,880張。

貨櫃三雄股價震盪，長榮盤中一度翻黑，尾盤往上拉升，終場收在217元，上漲10.5元，漲幅5.08%，三大法人中，外資轉為買超，投信則是賣超3,747張，自營商買超4,467張，合計三大法人買超17,600張。

但是，陽明（2609）及萬海（2615）則是遭外資賣超，陽明今日收197元，上漲6元，漲幅3.14%，外資則是賣超974張，連三賣，投信賣超1,842張，連十一賣，自營商賣超148張，合計三大法人賣超2,964張。

萬海收302元，下跌24.5元，跌幅7.5%，外資賣超萬海4,110張，連三賣，投信賣超263張，自營商買超60張，合計三大法人賣超4,313張。

外資賣超前十大個股依序是國泰智能電動車、彩晶（6116）、新光鋼（2031）、中石化（1314）、晶豪科（3006）、台泥（1101）、燁輝（2023）、亞聚（1308）、欣興（3037）、強茂（2481）。

外資 三大法人

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