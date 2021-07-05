瑞昱6月營收94.5億元 連兩月創新高

多家IC設計公司今（5）公布6月營收成績單，多數廠商的6月營收表現續優於上月，僅譜瑞-KY（4966）、立積（4968）的營收低於5月水準；多數廠商第2季業績也優於首季，只有立積和創意（3443）營運略降。

受惠於網通晶片和音效晶片等產品需求居高不下，瑞昱（2379）6 月營收站上94.5億元，比上月成長10.2%，也比去年同期大增55.5%，連續兩個月改寫單月新高紀錄。

瑞昱第2季合併營收為258.4億元，比上季成長10.7%，也再度改寫單季新高。法人預估，在漲價效益帶動下，瑞昱第2季毛利率有機會續優於上季的44.78%，本季每股純益挑戰6元以上。

與瑞昱同樣受PC產業影響較大的義隆（2458），6月營收為16.63億元，較上月微增0.1%，表現持穩，也依舊比去年同期顯著成長三成；第2季合併營收超過50億元，比上季明顯成長兩成，改寫單季新高紀錄。

台股「千金股」之一的信驊（5274），6月營收是32.89億元，較上月成長7.9%，也比去年同期略增1.1%，改寫單月新高；累計第2季營收是9.16億元，季增兩成。

同樣名列台股「千金股」的譜瑞-KY業績走勢則相反，6月營收為15.41億元，比上月微降7.9%，但還是比去年同期增加一成；累計第2季營收為49.04億元，還是較上季成長一成，續創單季新高。

微控制器（MCU）廠偉詮電（2436）6月合併營收一舉衝破3億元大關，達3.33億元，再度改寫單月歷史新高，更比去年同期大增五成；第2季營收順利超過9億元，季增近兩成，同樣是單季新高紀錄。

高速傳輸介面晶片廠威鋒（6756）6月營收為達2.69億元，雖然僅較上月略增0.7%，但還是改寫單月新高，年成長幅度達五成；累計第2季合併營收為8.03億元，季增一成。