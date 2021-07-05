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騰輝6月營收7.5億 連四月創新高

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今（5）日公告2021年度6月營收7.5億元，年增122.44%，月增7.84%，單月業績首次突破7億元大關，連續四個月寫下業績歷史新高點。

騰輝說明，6月業績貢獻主要來自各種特殊材料穩定成長，尤以散熱鋁基板突破性連續成長最為具體，受惠於電動車車載充電機(OBC)應用增加、汽車LED 頭燈滲透率提升及軍用航天等特殊材料需求持續增加，帶動整體業績連續4個月成長，此外高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能。產品結構優化策略奏效下，帶動營收量能。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此在電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。

電動車 營收

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