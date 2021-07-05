邑錡6月營收5,482萬元 為兩年來新高

縮時相機大廠邑錡（7402）公布6月合併營收5,482萬元，月增33.5%、年增53.5%，為兩年來單月新高；上半年營收2.54億元，年增47.2%。

邑錡表示，Brinno自有品牌縮時攝影相機隨著歐美市場解封，建築應用需求提升銷售持續暢旺；創新ODM部分，Vernier教學研究智慧裝置與軍工客戶微光影像裝置，皆按照既定量產計畫與訂單排程陸續出貨，帶動創新ODM單月營收亦創24個月來新高，且訂單能見度已達2022年底，將可持續帶動未來營收成長表現。

Brinno自有品牌部分，建築工程縮時相機仍為銷售主力，經過長期線上與線下布局，暢銷機種已由中階機種轉移至旗艦機種，單一機種銷售佔比已達自有品牌營收25%。經銷商拓展方面，與日本長期合作夥伴IRIS的擴大品牌通路銷售計畫已正式啟動，期能在日本市場透過IRIS品牌通路開拓新局面，帶動自有品牌銷售快速成長。

創新ODM部分，Vernier教學研究智慧裝置持續穩定出貨，並因應美國解封新學期開學在即需求增加，持續要求提高產能追加訂單；美國軍工客戶微光影像裝置專案已於6月開始小量交貨，待產能穩定將逐月放大生產能量，惟市場料況仍較難以掌握，Brinno將緊盯供應鏈確保產能穩定無虞，滿足已排至2022年底的訂單。

展望下半年，邑錡表示，自有品牌將持續加速搭載自有晶片新一代機種的量產計畫。並對美國通過1.2兆美元的基建計畫保持樂觀，其中道路橋梁預算更超過1,000億美元，將在未來八年內啟動各類大小型基礎建設，Brinno將加強行銷推廣期能順勢創造建築縮時相機之新一波長期銷售高峰。