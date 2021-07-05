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日本贈台第2批疫苗 謝長廷曝數量：這1、2天公布後就可出貨

台股創新高 市值衝破60兆元大關

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 報系資料照片
台股示意圖。 報系資料照片

美股三大指數創新高、電子股回神，激勵台股今（5）日改寫新高紀錄，盤中最高達17,945點，終場以上漲209點，指數收在17,919點，連帶上市、上櫃市值也同步改寫新猷，上市總市值達55.02兆元、上櫃總市值為5.2兆元，兩市總市值合計突破60兆元大關，達60.22兆元。

資金重回科技股，加上塑化、金融等族群也有買盤點火，帶動台股再度刷新紀錄；進一步來看前十大權值股，今日除了聯發科收平盤外，其餘皆以上漲作收，帶動市值增胖。以權王台積電、鴻海市值增額最大，單日增加777.9億元及762.5億元；此外，長榮及台塑化也增胖553.5億元及523.9億元。

展望後市，法人認為，近期在政策作多、美股保持多頭創新高、個股基本面仍佳，台股在資金行情的帶動下，電子股及傳產漲價股交互健康輪動上漲，台股大盤仍有往上攻堅及再創新高的可能，挑戰18,000點。

在類股方面，短線上，航運股連漲七個禮拜，短中期漲幅都大，短線可能稍微整理，其他塑化紡織鋼鐵則仍是輪漲，電子股則在迎接旺季到來，電動車5G產業助攻下，慢慢吸引人氣，建議投資人可以汰弱換強。

台股 電子股 美股

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