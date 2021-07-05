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南科第2季營收226.37億元 創11季新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體大廠南亞科技（2408）今（5）日公告6月營收為76.39億元，月增0.46%，年增43.60%，站上近33個月以來高點，而第2季營收為226.37億元，也是近11個季度新高。

受惠於記憶體市況強勁，加上漲價效益助攻，南亞科6月營收達76.39億元，月增0.46%，並較去年同期增加43.60%，單月營收2018年10月以來高點；累計第2季營收為226.37億元，季增27.67%、年增37.29%，則為2018年第3季以來的高點；累計今年上半年合併營收403.68億元，較去年同期增加30.61%。

先前美國記憶體大廠美光，對記憶體後市釋出樂觀展望，預計在5G、PC需求強勁帶動，DRAM、NAND Flash產品供給吃緊情況將延續至明年底，法人看好南亞科下半年營運，認為供不應求的態勢，將支撐後市價格，推升南亞科業績表現走強。

南亞科 營收

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