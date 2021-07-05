台股飆新高收漲209.18點 三大法人買超166.2億
台股今（5）日開高走高，電子股增溫，傳產股以鋼鐵股領軍上漲，航運股則是拉回休息，指數最高達17,945.52點，刷新歷史紀錄，終場以17,919.33點作收，創收盤新高，上漲209.18點，成交量6,056.89億元；三大法人買超166.2億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.11億元，投信賣超13.36億元，自營商買超（合計）64.45億元，其中自營商（自行買賣）買超33.14億元，自營商（避險）買超31.31億元。
台股今日17,783.8點開出，航運股出現拉回，貨櫃三雄中萬海跌勢重，收在302元，跌幅7.5%，長榮、陽明盤中也曾翻黑，但終場收紅，長榮漲幅5.08%，權值股及台塑四寶、鋼鐵股走高，指數往萬八大關挺進，終場收17,919.33點，漲幅1.18%。
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