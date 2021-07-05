快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

台股飆新高收漲209.18點 三大法人買超166.2億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

台股今（5）日開高走高，電子股增溫，傳產股以鋼鐵股領軍上漲，航運股則是拉回休息，指數最高達17,945.52點，刷新歷史紀錄，終場以17,919.33點作收，創收盤新高，上漲209.18點，成交量6,056.89億元；三大法人買超166.2億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.11億元，投信賣超13.36億元，自營商買超（合計）64.45億元，其中自營商（自行買賣）買超33.14億元，自營商（避險）買超31.31億元。

台股今日17,783.8點開出，航運股出現拉回，貨櫃三雄中萬海跌勢重，收在302元，跌幅7.5%，長榮、陽明盤中也曾翻黑，但終場收紅，長榮漲幅5.08%，權值股及台塑四寶、鋼鐵股走高，指數往萬八大關挺進，終場收17,919.33點，漲幅1.18%。

自營商 鋼鐵股

延伸閱讀

台股解析／資金輪動有機會衝萬八 電子股熱起來了

半導體接棒領軍 台股漲逾200點挑戰萬八關卡

航海王震盪 萬海、長榮分別回測300元、200元關卡

美股表現強勢 台股早盤漲逾百點、再寫新高

相關新聞

台積電讚！高通訂單回流 法人看好營運後市

高通先進製程訂單回歸，法人圈評估，將有助台積電（2330），並由於台積電先進製程競爭力遠優於同業，產能利用率不易下滑下，...

台股解析／資金輪動有機會衝萬八 電子股熱起來了

台股（5）日開高走高，航運股雖因漲高出現拉回，但盤面上，原物料股仍是資金青睞標的，尤以鋼鐵股表現最為搶眼，值的注意的是，...

證交所：外資上周賣超長榮最多 買超群創最多

證交所統計，上周外資在台股賣超264.93億元，其中賣超長榮6.81萬張最多，買超最多的是群創的5.55萬張。

資金轉進電子族群 台股漲209點收17,919點再創新高

台股今(5)日收盤上漲209.18點，收盤指數17,919.33點，成交量6,056.89億元。以半導體為主的電子股獲得...

台積電衝擴產 均豪、均華吃補飆漲

台積電（2330）宣布2022年底前，會有5座3D Fabric（3D矽堆疊及先進封裝技術）專用晶圓廠投產，今年資本投資...

台股飆新高收漲209.18點 三大法人買超166.2億

台股今（5）日開高走高，電子股增溫，傳產股以鋼鐵股領軍上漲，航運股則是拉回休息，指數最高達17,945.52點，刷新歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。