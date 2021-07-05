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台積電衝擴產 均豪、均華吃補飆漲

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
台積電（2330）宣布2022年底前，會有5座3D Fabric（3D矽堆疊及先進封裝技術）專用晶圓廠投產。（路透）
台積電（2330）宣布2022年底前，會有5座3D Fabric（3D矽堆疊及先進封裝技術）專用晶圓廠投產。（路透）

台積電（2330）宣布2022年底前，會有5座3D Fabric（3D矽堆疊及先進封裝技術）專用晶圓廠投產，今年資本投資共計300億美元，擴產消息帶動設備廠股價，同屬「G2C聯盟」的均華（6640）、均豪（5443）今（5）日都大漲9%以上，均華更是連二日飆漲停。

台積電竹科、竹南及南科廠區加速建廠，除了工程及自動設施廠商正忙碌趕工，供應先進封裝的萬潤（6187）及志聖集團，包括志聖（2467）、均豪及均華等，都已分別展開機台測試，下半年將進入機台認列入帳高峰。

均華今日進入午盤即鎖死漲停價168元，上漲15元，交易量約160張，為連二日漲停；均豪盤中也一度亮燈漲停但未鎖死，最終收盤價43元，上漲3.7元，漲幅9.4%，交易量突破1.28萬張，為將近半年來最大量。

均華3~5月連續三個月創下單月營收新高，5月營收2.34億元，年增3.35倍、季增52.8%，營運正值熱轉。業績火燙也帶動均華股價一路上漲，從6月7日波段低點77.2元起算，至今日股價已達168元，僅一個月時間就已翻漲1.17倍。

法人表示，均華去年底已完成認列虧損作業，今年訂單在握、營運展望樂觀，可望交出逐季成長佳績。

均華是由均豪半導體事業群與蘇州均華分割獨立，均豪持有均華57.2%股權。均豪今年以來表現同樣不俗，前5月營收達21.4億元，較去年同期大增97.1%。

志聖、均豪、均華三家關係企業去年組成「G2C聯盟」，採共享資源的共創模式，提供半導體客戶完整的一站式解決方案，展現聯盟合作進軍半導體設備市場的企圖心。

均華 均豪

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