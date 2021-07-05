快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

資金轉進電子族群 台股漲209點收17,919點再創新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今(5)日收盤上漲209.18點，收盤指數17,919.33點，成交量6,056.89億元。以半導體為主的電子股獲得從航運股轉出的資金後，今日偕同台塑四寶及鋼鐵等權值股再創歷史新高。

今日航運股出現大幅震盪，資金轉向電子股，盤中指數上漲超過200點，多頭曾攻到17,945.52點。早盤開高的貨櫃三雄出現翻黑後的震盪，台塑四寶及鋼鐵股則繼續走強；資金也轉向以半導體為主的電子股，台積電（2330）、聯電（2303）領軍上攻，鴻海（2317）、景碩（3189）及晶相光（3530）等股也隨之助陣。

第一金投顧說，美股持續走升，加上國內疫苗陸續施打，疫情趨穩，台股聚焦下半年電子旺季、明年持續成長趨勢、第2季及 6 月營收等基本面選股，本周開始將陸續公告上市櫃公司 6 月營收，時序進入下半年電子旺季，以及重量級法說會公告第2季財報，皆可觀察資金是否逐漸回流電子，傳產是否出現漲多拉回現象。

第一金投顧表示，電子盤面亮點為 IC 設計、記憶體、伺服器、車用電子，傳產方面,航運、鋼鐵、塑化等原物料仍是人氣所在。美國納斯達克、費半持續走多頭軌道，電子有震領軍重回主流,大盤有望持續攻高，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局；盤面熱絡的鋼鐵、航運各種報價維持高檔，在報價停止上漲以前，不預設高點，但需留意漲多拉回風險。景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須控制好持股水位與風險。

鋼鐵股 電子股 營收

延伸閱讀

台股解析／資金輪動有機會衝萬八 電子股熱起來了

半導體接棒領軍 台股漲逾200點挑戰萬八關卡

富邦期貨：觀察資金是否逐漸回流電子族群

美股表現強勢 台股早盤漲逾百點、再寫新高

相關新聞

台積電讚！高通訂單回流 法人看好營運後市

高通先進製程訂單回歸，法人圈評估，將有助台積電（2330），並由於台積電先進製程競爭力遠優於同業，產能利用率不易下滑下，...

台股解析／資金輪動有機會衝萬八 電子股熱起來了

台股（5）日開高走高，航運股雖因漲高出現拉回，但盤面上，原物料股仍是資金青睞標的，尤以鋼鐵股表現最為搶眼，值的注意的是，...

東元父子大戰燒到momo 富邦媒除權息首日股價跳水

富邦媒（8454）今（5）日進行除權息交易，每股配發10元現金股利和3元股票股利，開盤除權息參考價1535元，早盤股價上...

資金轉進電子族群 台股漲209點收17,919點再創新高

台股今(5)日收盤上漲209.18點，收盤指數17,919.33點，成交量6,056.89億元。以半導體為主的電子股獲得...

半導體接棒領軍 台股漲逾200點挑戰萬八關卡

今(5)日長榮（2603）等貨櫃三雄股大幅震盪之下，鋼鐵及電子股接棒多頭，盤中指數上漲超過200點，往萬八點關卡邁進。

航海王震盪 萬海、長榮分別回測300元、200元關卡

貨櫃三雄今（5）日同步開高走低，盤中股價翻黑下挫，萬海（2615）、長榮（2603）分別回測300元、200元關卡；萬海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。