資金轉進電子族群 台股漲209點收17,919點再創新高

台股今(5)日收盤上漲209.18點，收盤指數17,919.33點，成交量6,056.89億元。以半導體為主的電子股獲得從航運股轉出的資金後，今日偕同台塑四寶及鋼鐵等權值股再創歷史新高。

今日航運股出現大幅震盪，資金轉向電子股，盤中指數上漲超過200點，多頭曾攻到17,945.52點。早盤開高的貨櫃三雄出現翻黑後的震盪，台塑四寶及鋼鐵股則繼續走強；資金也轉向以半導體為主的電子股，台積電（2330）、聯電（2303）領軍上攻，鴻海（2317）、景碩（3189）及晶相光（3530）等股也隨之助陣。

第一金投顧說，美股持續走升，加上國內疫苗陸續施打，疫情趨穩，台股聚焦下半年電子旺季、明年持續成長趨勢、第2季及 6 月營收等基本面選股，本周開始將陸續公告上市櫃公司 6 月營收，時序進入下半年電子旺季，以及重量級法說會公告第2季財報，皆可觀察資金是否逐漸回流電子，傳產是否出現漲多拉回現象。

第一金投顧表示，電子盤面亮點為 IC 設計、記憶體、伺服器、車用電子，傳產方面,航運、鋼鐵、塑化等原物料仍是人氣所在。美國納斯達克、費半持續走多頭軌道，電子有震領軍重回主流,大盤有望持續攻高，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局；盤面熱絡的鋼鐵、航運各種報價維持高檔，在報價停止上漲以前，不預設高點，但需留意漲多拉回風險。景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須控制好持股水位與風險。