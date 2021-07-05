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台積電讚！高通訂單回流 法人看好營運後市

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
高通先進製程訂單回歸，法人圈評估，將有助台積電（2330），並由於台積電先進製程競爭力遠優於同業，產能利用率不易下滑下，看好營運後市，投資評等維持買進。（路透）
高通先進製程訂單回歸，法人圈評估，將有助台積電（2330），並由於台積電先進製程競爭力遠優於同業，產能利用率不易下滑下，看好營運後市，投資評等維持買進。（路透）

高通先進製程訂單回歸，法人圈評估，將有助台積電（2330），並由於台積電先進製程競爭力遠優於同業，產能利用率不易下滑下，看好營運後市，投資評等維持買進。

市場傳聞，高通因為三星晶圓代工製程穩定性問題，今年上半年將中國5G手機晶片龍頭寶座拱手讓給聯發科（2454），不過，下半年高通訂單回歸台積電，將擠下聯發科成為下半年台積電7／6nm第二大客戶，且2022年5／4nm亦將擴大對台積電投片。

大型法人機構分析，高通近幾年的先進製程晶圓代工訂單都是分別在台積電和三下單；對高通而言，三星的報價低於台積電，且可藉此穩固三星的智慧型手機晶片訂單，而高通是三星晶圓代工第一大客戶，也可隨時要求三星配合其晶片設計及產能調整。

不過，三星晶圓代工製程穩定性相對台積電較差，且在5nm製程上有穩定性疑慮，高通射頻元件受到三星美國奧斯汀廠暴雪而一度停工影響，加上電源管理IC 主要生產基地中芯國際則被美國列入黑名單，使5G手機晶片出貨動能明顯放緩。

分析師表示，高通在台積電6nm晶圓產能將在今年第3季開出，還有3款5G手機晶片將擴大採用台積電7／6nm製程，下半年預期高通6nm 5G手機晶片出貨量有機會達6,000萬套以上，同時將成為台積電7／6nm僅次於AMD的第二大客戶；2022年高通在台積電及三星都會有5／4nm投片。

台積電 高通 晶圓代工

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