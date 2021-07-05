台股解析／資金輪動有機會衝萬八 電子股熱起來了

台股（5）日開高走高，航運股雖因漲高出現拉回，但盤面上，原物料股仍是資金青睞標的，尤以鋼鐵股表現最為搶眼，值的注意的是，電子股也熱了起來，法人認為，進入第3季電子股旺季，在基本面題材下，吸引部分資金回流，目前傳產股的熱度仍高，可望支撐大盤指數挑戰萬八，但若要再往上攻，電子股將是重要動能。

台股今日以以17,783.8點開高，盤中一度拉升至17,924.09點，再創歷史新高，航運股開高走低，類股盤中跌幅逾2%，部分資金轉往電子股，推升電子股占大盤成交比重，類股漲幅逾1.5%，傳產原物料股中以鋼鐵股搶眼，類股漲幅逾3%，塑膠股也有逾1%的漲幅。

台股可望蓄勢挑戰萬八大關，再創新高，法人認為，電子股增溫，傳產熱度仍在，在類股輪動下，電子股可望是未來在攻上萬八之後的重要動能，看好第3季電子股的基本面題材。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股今日有部分資金從航運股轉進電子股，電子股表現佳的個股相當廣泛，以中型產業為主，包括LED、二極體、電手零件、車用零件等，第3季傳產及電子會比較均衡，主要是上季傳產股漲多，在考量資金成本，加上電子股旺季的基本面題材，將吸引資金進駐。

鍾國忠預估，台股本周上半將有機會見高點，但下半周的拉回修正壓力較大，主要是營收公布、及已連7周上漲，恐將面臨修正；在布局上，電子股吸引部分資金轉進，以中大型產業較吸金，包括車用零組件、電動車零組件、電子零組件等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，資金回到電子股，指數大漲，後續在電子股接棒下，有機會再創高，他表示，部分資金由傳產流向電子股，盤面上資金輪動熱，趨勢仍是偏多格局，在操作上可布局漲價題材包括記憶體、鋼鐵等，另外，蘋概股及車用電子相關可以留意。

台新投顧副總黃文清表示，部分資金由傳產股流向電子股，但是原物料股的表現也不完全就是弱勢，資金流動過程中類股也出現輪動，他強調，傳產股原物料族群包括航運、鋼鐵、塑化等支撐台股大盤往18,000點叩關，但若要再往上攻，電子股就要有貢獻。

黃文清認為，傳產股熱度高，並不會馬上就一起走弱，電子股則是受惠於旺季、基本面等題材，可望慢慢掌握主流，原物料股在完成18,000點階段性任務下，資金將會由傳往往電子移動，這個趨勢下，可布局手機零組件、車用零組件、蘋概股、電子零組件等。