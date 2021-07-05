PCB Q3營運看好 族群盤中股價齊衝高

在PCB暨IC載板廠商南電（8046）公布6月營收表現搶搶滾之下，今（５）日族群股價齊衝高，精星（8183）、易華電（6552）、銅箔基板廠聯茂（6213）、泰鼎-KY（4927）、景碩（3189）、欣興（3037）等股價漲幅均有4%以上，族群股價齊揚。

南電公布6月營收約42.46億元，月成長3.6%，年成長30.9%，順利超越今年4月的41.39億元紀錄，創單月新高。該公司今日股價早盤漲幅也來到3.7%。

法人表示，南電第3季雖然新增產能不多，但在載板平均銷售單價持續提升，且載板及PCB板產能利用率逐月拉升下，預估營收可望季增5-10%，毛利率及獲利也將持續上升。

南電累計今年前六月營收約233.4億元，年成長37.1%。南電日前已預告，今年載板應用初步看起來沒有五窮六絕情況，大陸昆山陸續增加約10%載板產能陸續開出。

泰鼎也看好傳統旺季需求以及新產能效應，對於下半年營運正面看待。該公司今日股價漲幅也有4.7%，盤中高點來到每股62.20元。