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半導體接棒領軍 台股漲逾200點挑戰萬八關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今(5)日長榮（2603）等貨櫃三雄股大幅震盪之下，鋼鐵及電子股接棒多頭，盤中指數上漲超過200點，往萬八點關卡邁進。

大盤指數在10點18分攻到17,910.21點，上漲超過200點，雖然早盤開高的貨櫃三雄出現翻黑後的震盪，卻也舒緩資金過於集中航運股的問題，半導體族群獲得多頭資金挹注，台積電（2330）漲幅超過1%，天鈺（4961）、創意（3443）及聯發科（2454）等股轉為強勢繼續領軍上攻；同時資金也持續在鋼鐵股做多，鋼鐵類股指數上漲逾3%。

群益投顧表示，短期資金人氣族群原物料股，投資人可朝具相對補漲優勢的族群(儒低價紡織)擇強短線應對。基本上，基本面佳的航運股仍會是關注的焦點，但一方面原物料股的熱絡氛圍陸續降溫中；若外資持續賣超現股、並對較具指數氛圍影響的個股(例如，原物料獲利指標股貨櫃三雄等)針對性賣超，則將令整體原物料股的資金轉移進一步加劇，如此強勢原物料股將越來越少，同時電子次產業題材股受益資金外溢的機會相對拉高。

原物料 鋼鐵股

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