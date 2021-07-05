凱基證券獲外媒三大獎 股債承銷質量受肯定

凱基證券榮獲國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）評選為台灣最佳投資銀行（Best Investment Bank）、最佳權益證券發行機構（Best ECM House）及最佳債券發行機構（Best DCM House），顯示凱基證券於投資銀行業務與初級市場承銷的表現深獲專業投資機構的肯定。

2020年受到新冠肺炎疫情影響導致台灣資本市場IPO掛牌家數創新低，在發行公司業績、海外查核不易及企業未來能見度不明確的狀況下，凱基證券仍順利推動6件國內外案件申請上市櫃，送件家數業界第一，2021年凱基證券持續以卓著的初級權益證券發行市場（IPO及SPO）績效脫穎而出，無論承銷案件數或承銷總金額皆居市場第一。

此外，凱基證券長期深耕財務顧問領域，根據Bloomberg併購統計資料，凱基證券在台灣併購財務顧問市場承作案件數量排名，已連續六年蟬聯市場第一。於跨國併購業務上，凱基證券成功協助泰國最大上市公司泰國國家石油（PTT）投資美時製藥、日本廣告行銷集團博報堂（Hakuhodo Incorporated）完成百分之百收購格威傳媒；在境內交易方面，協助佳世達收購聚碩、晶電與隆達合組投控公司、大聯大投控投資台驊投控等案；另協助康聯-KY私有化及和碩收購鎧勝-KY組織重組，協助客戶推動轉型升級和追求永續經營發展上不遺餘力，獲頒最佳投資銀行（Best Investment Bank）、最佳權益證券發行機構（Best ECM House）實至名歸。

在國內債券市場方面，2020年在市場利率走低、台幣升值等因素下，促使國內債券初級市場蓬勃發展，凱基證券辦理台、外幣債券承銷金額約為新台幣3,181億元（含外幣案件承銷金額約當70.8億美元），市占率達11.8%，獲評最佳債券發行機構（Best DCM House），即是肯定其在債券承銷服務品質與執行能力的實績。近期中央銀行公布2020年度公債業務績效評鑑，凱基證券也持續獲評為中央公債績優交易商。2021年前5月凱基證券在台、外幣債券承銷金額約為新台幣1,151億元（含外幣案件承銷金額約當31.17億美元），市占率達12.1%持續領先同業。

中華開發金控持續積極進行集團資源整合，凱基證券藉由金控集團的資源擴大客群及銷售通路，有效發揮業務競爭力，除了在台灣資本市場居領導地位，更為兩岸三地客戶提供完整金融服務平台。

近年來，各界對於企業在環境改善、永續經營與社會責任等方面更加重視，凱基證券說，身為債券市場的重要參與者也主辦多檔台灣公民營企業、金融機構的首檔綠色債券發行，致力於協助企業將資金投入對環境改善及社會效益等計畫，恪守永續金融的精神與理念。