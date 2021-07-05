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東元父子大戰燒到momo 富邦媒除權息首日股價跳水

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

富邦媒（8454）今（5）日進行除權息交易，每股配發10元現金股利和3元股票股利，開盤除權息參考價1535元，早盤股價上漲一度來到1,605元，填息幅度約達15%，不過，之後股價即跳水下殺至1,440元，跌幅超過6%。主要反應每日確診人數持續下降，支撐市場對7月12日微解封的預期，將使宅經濟略為降溫，以及東元（1504）父子大戰延燒，讓富邦媒成了提款機，東元子公司上周五調節富邦媒持股230張。

富邦媒在除權息前夕，股價飆上歷史新高，一度創下2,075元的天價紀錄。不過，伴隨富邦媒股價飆漲，卻出現大股東賣股壓力，黃茂雄為富邦媒董事，並透過東安投資持股富邦媒14,792張，持股比約10.56%。

黃茂雄曾說，投資富邦媒以來，一股都沒有賣過，不過，上周五東元子公司TECO AUSTRALIA PTY公告處分富邦媒 230張，交易總金額達3.06億元，處分利益2.72億元。市場聯想，東元父子間的經營權大戰持續開打，富邦媒恐成提款機，在籌碼鬆動下，造成富邦媒除權息首日即出師不利。

從富邦媒股東結構來看，台灣大（3045）旗下的大富媒體科技持股45.01%，為第一大股東，黃茂雄的東安投資為第二大股東。法人表示，高價股向來打的是籌碼戰，富邦媒股價在除權息前夕已來到2,000元關卡，卻出現大股東賣股，將打擊買盤信心，後市須留意籌碼變化。

富邦媒 股東

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