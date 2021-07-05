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航海王震盪 萬海、長榮分別回測300元、200元關卡

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

貨櫃三雄今（5）日同步開高走低，盤中股價翻黑下挫，萬海（2615）、長榮（2603）分別回測300元、200元關卡；萬海一度下滑至297元，上演300元保衛戰；長榮也是紅翻黑，一度下滑至197.5元，同步面臨200元關卡保衛；陽明（2609）解禁前本土法人調高目標價至357元，股價也是開高走低。

萬海5月營收較4月高，但單月自結獲利每股純益2.45元卻較4月低，引來市場擔憂，股價開高走低，但有法人認為，市場可能因為自結獲利數字錯殺股價，但萬海下半年獲利將明顯優於上半年，且明年獲利比今年好，在長多將持續下，維持買進建議。

法人預估，6月將是萬海第2季獲利最高的月份，萬海自結4月及5月合計EPS5.2元，第2季獲利可望達成法人預估的單季EPS8.33元；另外，從SCFI 運價指數的變化來看，預估萬海6月及7月營收，將明顯較5月高，可望逐月跳升。

萬海今日以336元開高一度拉升至337元，但在市場賣壓下股價翻黑，一度下滑至297元，面臨300元關卡保衛，盤中跌幅逾半根停板；長榮今日以217元開高，一度拉升至218元，盤中同樣不敵賣壓翻黑，一度下滑至197.5元，盤中上演200元保衛戰。

陽明遭證交所列入處置股票，「關禁閉」期將在今日期滿，明日解禁前，本土法人最新報告再調高陽明目標價，上看357元，維持買進；陽明早盤以198元開高，盤中翻黑，一度下滑至180元，盤中跌幅逾2%。

萬海 陽明

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