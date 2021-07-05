紡織景氣一路發 大摩上修儒鴻目標價至888元

摩根士丹利率先對儒鴻（1476）喊出777元天價目標價後，該券商最新報告指出，從紡織上游強勁的營收表現及儒鴻漲價和擴產的效應顯現下，接下來公司不論第2季營收或全年展望都將大幅優於預期，預估上一季營收挑戰近百億元，全年營收成長四成，換算儒鴻今年每股純益（EPS）可提升到25元，目標價再拉升到888元，進一步改寫市場對儒鴻的最高價預測。

目前摩根士丹利預估儒鴻今年毛利率提升到29.9%，另外模擬若儒鴻下半年到明年成長速度更快，毛利率達到32.4%，市場給予38.5倍本益比，樂觀情境目標價更跳戰「破千金」的1,100元。

摩根士丹利表示，自該券商不斷上修以來，市場一直低估儒鴻的爆發力，近期紡織上游營收大好，多數供應商訂單能見度都看到年底，加上儒鴻產能供不應求啟動漲價擴產，接下來公布的業績不僅將優於預期，更會大幅超出市場財測。

摩根士丹利指出，儒鴻訂單滿手並在針織布料代工拿下更多份額，但市場對其第2季到第4季的布料收入預測仍遠遠低估。以市場預期來看，儒鴻2-4季每個月約出貨960萬件服飾，而公司已表示總產能提升到1,200-1,300萬件，推估4月底和5月底至少達到千萬件以上，這還不包含東南亞疫情影響，一些品牌轉移柬埔寨訂單給儒鴻等營運更加穩定的代工商。

報告推估，上述利多加持，儒鴻第2季營收將挑戰99億元，季增達81%，大幅優於市場預期的90億元。

同時，摩根士丹利也看好儒鴻毛利率加速成長，受惠漲價轉嫁成本、營收規模逐季放大及營業費用有效控制，例證一是儒鴻今年首季營業費用率僅8.5%，低於2019及2020年同期，而當季營收躍升36%，顯示後續的獲利表現可隨營收提升，預估儒鴻今年毛利率、營益率提高到29.9%、21.4%。

摩根士丹利補充，隨儒鴻加速成長，市場評價有機會超越歷史區間，過去儒鴻最高本益比是34倍，其積極給予34.5倍本益比，搭配今、明年EPS預估25元、28.6元，目標價喊上888元。