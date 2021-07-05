美股表現強勢 台股早盤漲逾百點、再寫新高

上周五美股表現強勢，四大指數收盤全數上漲，三大指數續創史高，帶動台股今（5）日開盤上漲73點，開在17,783點。在中鋼（2002）、長榮（2603）、陽明（2609）、矽力-KY（6415）等股領漲下，指數大漲逾150點，最高來到17,876點，再刷新歷史新高紀錄，持續朝向17,900關卡進行邁進。

在美股方面，早盤因市場觀望就業數據發布，四大指數開盤漲跌不一，而隨後公布非農就業報告強中帶弱，壓抑美元指數與美債殖利率走低，並提振科技、晶片等族群普遍走高，在龍頭股FAAMG多數上漲2%的強勢帶領下，推升三大指數一同創下歷史新高，其中標普500更是連 7 日創新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲152點，或0.44%，收在34786點；標普500指數上漲32.4點，或0.75%，收在4352.34點；Nasdaq指數上漲116.95點，或0.80%，收在14639點；費半指數上漲20.77點，或0.63%，收在3315.83點。

展望後市，統一投顧認為，美股四大指數維持強勁走勢，帶動全球股市信心，且台灣疫情明顯降溫，加上時序進入傳產及電子產業旺季，緊接而來的股東會、法說會陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期，以及技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC 載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。