台股第3季向上墊高 操作布局以趨勢產品為主

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，全球由於疫情的關係，多數國家都過去一年多的隔離、居家上班，帶動了電子商務更方便且快速的買賣商品習慣，而這些商品與貨物的代工地區多數是中國與東南亞等地點，目前歐美逐漸解封之後，可以思考新的消費需求。

周書玄分析，受到疫情影響，全球電子商務顯著成長下，貨運與貨櫃缺乏的問題浮現，也造成這一波航運與鋼鐵、原物料的報價持續上漲等等問題，塞港、缺工與缺料也成為廠商到底能不能順利出貨與營運的最大關鍵，而這個問題，下半年也將隨著各大國家施打疫苗後，開始陸續解封，可能又獲得舒緩，因此，我們看好的重點仍聚焦半導體、航運和恢復正常生活所需的相關配套服務與產品。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，隨美歐市場解封，人力資源逐漸回籠後，出貨受阻情況，第3季可望好轉。我們看到全球電動汽車大廠，包括：美國的特斯拉、中國蔚來汽車，目前狀況又較第2季轉佳，推估全球消費市場隨著疫苗普及，消費力提升，也將帶動第3季電動汽車的銷量，相關系統及上游車用零組件的整合供應商，持續有表現機會。

而郭修伸表示，我們仍然相當看好科技產業上游半導體，下半年第3季的操作布局將以趨勢產品為主，例如：高速運算(HPC)、AI、網通與伺服器、雲端、智慧型手機Apple概念股等產品為主，但由於每個次產業狀況不一，提醒投資人並非所有科技股全面性都很好，傳產類有航運、貨櫃、戶外休閒(運動器材)、服飾與美妝類等有消費回溫的復甦機會，仍然應該審慎選擇，評估相關市場風險。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，台股第3季指數可望再向上墊高，建議選股不選市為宜，挑選第3季有表現機會的科技類股，或是目前尚未漲多的權值股；若無法擇時選股，也建議投資人不妨利用基金定期定額方法，繼續中長期投資，掌握第3季的投資機會。