電子交投比重、漲多族群基本面 將牽動台股表現

安聯投信表示，回顧過去一周，台股大至上仍維持高檔震盪，若就類股表現上又以航海王與美國基建題材的鋼鐵股表現相對優異，不過也由於交投熱絡，加上隨著短線累積較大漲幅，預期短期間應該處於個股或類股輪動。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，目前市場主流仍停留在航運與原物料類股，雖然電子營運展望仍佳，但由於市場擔心後疫情時代，需求可能會鬆動，所以再上漲空間有限。必須真正等到業績超預期，才有望帶動另一波漲勢。

就資金面和技術面來看，安聯投信台股團隊指出，目前資金仍相對偏重非電族群，也因此在大盤來到目前相對高檔的位置，接下來要再往上大幅走揚，電子股交投比重、漲多族群的基本面表現，料都將是牽動台股接下來表現的關鍵推力。

在後市觀察方向上，安聯投信表示，未來須關注美國聯準會進一步消息、美債殖利率的走勢與外資動向。至於在資金面，根據證交所統計，外資2日呈現淨賣近200億元，累積過去一周外資賣超逾260億元，後續動向仍須觀察。