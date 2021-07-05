美國逢回 可布局創新成長+價值補漲題材

富蘭克林證券投顧表示，美國股市在經過過去一年的強勁漲勢後，部分利多因素已被消化，放眼第3季，受到通膨、利率、財政和貨幣政策以及經濟重啟速度所牽動，市場波動可能加大。

自7月中旬起將由金融股揭開美國企業財報季序幕，聚焦下半年展望，以及供應鏈限制和成本上升對產業及個別企業利潤率的潛在影響，根據Factset統計，史坦普500大企業第2季獲利預估成長62.8%，將創下2009年第4季以來最大增幅，自3月底預估的52.1%上調。

其中，去年受到疫情衝擊較大的循環性產業包括能源類股由虧轉盈，工業、消費耐久財、金融及原物料產業獲利反彈力道最為強勁，年增率超過100%。

企業財測展望樂觀，在預先發布獲利預測的103家企業中，有近三分之二、即66家企業展望正向，創2006年有紀錄以來新高，其中又以科技股佔比最高，第二季科技類股獲利預估將成長30.6%，獲利成長穩健。

富蘭克林證券投顧表示，展望美國逐步朝群體免疫及經濟重返常軌邁進，後續隨著遞延的消費需求發酵，企業增加雇用並提高資本支出，可望驅動美國經濟持續復甦，在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情，市場波動反而創造具吸引力的進場機會。

今年來類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。